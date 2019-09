Excuses van Trudeau na opduiken oude blackface-foto

VIDEOEr is een foto opgedoken waarop de Canadese premier Justin Trudeau zwartgeschminkt als Disney-personage Aladdin te zien is. De foto is genomen in de lente van 2001 toen Trudeau, destijds 29, lesgaf op een privéschool. De uitdossing was bedoeld voor een themafeest genaamd Arabian Nights, van zijn school West Point Grey Academy.

Een woordvoerder van Trudeau heeft de echtheid van de foto bevestigd. Time ontdekte en publiceerde de afbeelding. In landen als de Verenigde Staten en Canada ligt het zwart of bruin schminken ('blackface’ of 'brownface’ genoemd) erg gevoelig. Het is de tegenhanger van de Nederlandse Zwarte Piet en wordt inmiddels veelal als zeer racistisch gezien.

Trudeau heeft inmiddels uitgebreid zijn excuses aangeboden. ,,Ik had toen beter moeten weten, maar ik deed het toch. Het spijt me ten zeerste”, vertelde Trudeau aan verslaggevers in zijn campagnevliegtuig in Halifax, Nova Scotia. De onthulling komt op een slecht moment voor de Canadese premier. Hij is deze maand aan zijn herverkiezingscampagne begonnen.

Beladen

Waar in het verleden het zwartmaken van je gezicht (‘blackface’) door menigeen in de Verenigde Staten en Canada als vermakelijk geintje werd beschouwd, wordt het tegenwoordig niet meer geaccepteerd vanwege de racistische achtergrond. De oorsprong ligt onder meer in de 'minstrel shows’ in de 19de eeuw toen blanke acteurs hun gezicht zwart verfden om de zwarte clown uit te hangen en daarbij mensen van Afrikaanse komaf vaak ook belachelijk maakten.

Voor Trudeau komt het hele verhaal op een pijnlijk moment nu hij in zijn verkiezingscampagne met zijn Liberalen in een nek-aan-nekrace zit met de Conservatieven. Op 21 oktober gaat Canada naar de stembus. ,,Heel mijn leven heb ik gestreden voor gelijke kansen en heb ik gestreden tegen racisme en intolerantie”, aldus de premier in zijn reactie op de foto. Zijn imago van gouden jongen van de Canadese politiek was de laatste tijd toch al behoorlijk geschaad.



Justin Trudeau. © AP

Politieke tegenstanders in Canada grijpen dit incident uiteraard aan om Trudeau aan te vallen. Uitdager Andrew Scheer, leider van de Conservatieven, twijfelt aan de oprechtheid van het excuus van Trudeau. Die had al veel uit te leggen vanwege een corruptieschandaal. Trudeau’s minister van Justitie, Jody Wilson-Raybould, beweert dat ze door de premier werd ontslagen omdat ze weigerde een deal te sluiten met een bedrijf, SNC-Lavalin, dat wordt aangeklaagd wegens corruptie. De onderneming zou smeergelden hebben betaald om lucratieve contracten in Libië binnen te halen. Een veroordeling, inclusief een verbod om tien jaar geen grote contracten af te sluiten, zou grote consequenties kunnen hebben voor de economie in de provincie Quebec waar SNC-Lavalin voor veel banen zorgt. Quebec is nu juist politiek ook erg belangrijk voor de Liberalen van Justin Trudeau. Wie Quebec wint bij de verkiezingen wordt vrijwel zeker premier. Volgens minister Jody Wilson-Raybould wilde Trudeau om die reden dat ze de zaak tegen SNC-Lavalin zou regelen. Ook twee andere ministers stapten op omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de handelwijze van Trudeau.

Justin Trudeau tijdens een bezoek aan een school in Ontario. © AFP

‘Morele autoriteit’

Het gedoe bevestigde volgens oppositieleder Andrew Scheer dat Justin Trudeau, die anderen graag de les mag lezen, zijn ‘morele autoriteit’ had verloren. Trudeau zelf ontkent inmenging in de SNC-Lavalinzaak en zei dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. ,,In het openbaar is meneer Trudeau heel sympathiek en warm maar in de coulissen staat een andere Trudeau zou je zeggen”, aldus de leider van de Nieuwe Democratische Partij (NDP) Jagmeet Sing, die zelf een sikh is en een tulband draagt.