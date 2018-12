Ex-topcricketer uit Nederland opgepakt in Thailand

De Nederlandse ex-topcricketer Leon B. is opgepakt in Thailand. De 54-jarige Hagenaar woont al enige jaren in het Aziatische land. Bij hem thuis zouden amfetaminen gevonden zijn, vertellen bekenden van de flamboyante B.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen bevestigen dat er inderdaad vier maanden geleden een 54-jarige Nederlander is aangehouden in Thailand en dat hij consulaire bijstand krijgt. Familie en vrienden bevestigen dat het om Leon B. gaat, behalve als cricketer vroeger ook een zeer bekend gezicht in het Haagse uitgaansleven. Als ‘enfant terrible’ was B. wel een beetje vreemde eend in de bijt in de chique cricketwereld.

Coach

Leon B. speelde in Nederland cricket voor HCC en HBS. In 1994 en 1998 speelde hij ook enkele keren voor het Nederlandse cricketteam. B. runde in het verleden een keukenhandel in Zoetermeer, maar vertrok een aantal jaren geleden naar Thailand, waar zijn moeder al was gaan wonen. Leon B. woont in de stad Pattaya. Daar ontmoette hij een Thaise vrouw waar hij nu mee is getrouwd en met wie hij een kind heeft. B. werkt in Thailand als cricketcoach en probeerde daarnaast een levensmiddelhandel op te zetten, aanvankelijk best succesvol.

Maar volgens bekenden in Nederland werd dat allemaal uiteindelijk geen groot succes. Toch verrast het hen dat hij nu vastzit wegens bezit van drugs, al is onduidelijk wat er precies aan de hand is. B. zou in elk geval in contact zijn geweest met personen in Thailand die ‘rommelen met drugs’. Als hij schuldig is, hangt hem een zware straf boven het hoofd. Voor het in bezit hebben van een beetje drugs, zit je al gauw jaren achter tralies. Zijn familie in Nederland ontdekte pas dat hij vastzit nadat hij enkele maanden niks meer van zich had laten horen.