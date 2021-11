Ex-perschef brengt geloofwaardigheid Meghan Markle aan het wankelen

Meghan Markle begon een brief aan haar vader Thomas bewust met ‘ daddy ’ om de ‘harten van het volk te doen smelten’, mocht de inhoud worden gelekt aan de media. De hertogin van Sussex lette daarom ‘minutieus’ op haar woordkeuze. Dit liet haar voormalige perschef Jason Knauf weten aan de rechtbank tijdens een beroepszaak. Daarmee komt een eerder vonnis over de publicatie van het schrijfsel door een Britse krant op losse schroeven te staan.

Markle stapte naar de rechter, toen delen van de brief uit 2018 door The Mail on Sunday werden afgedrukt. De oproep aan haar vader om niet meer naar de Britse tabloids te stappen en geen valse informatie te verspreiden, was volgens haar ‘zeer persoonlijk’. De rechtbank stelde de echtgenote van de Britse prins Harry in het gelijk en droeg de zondagskrant op excuses te maken op de voorpagina. Tegen die uitspraak ging de krant in beroep.