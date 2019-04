Ex-adviseur Obama aangeklaagd voor valse verklaringen Rusland-onderzoek

In het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller in de Verenigde Staten is een ex-adviseur van voormalig president Barack Obama in het vizier gekomen van de onderzoekers. Het openbaar ministerie in de VS heeft donderdag laten weten dat advocaat Gregory Craig beschuldigd wordt van het afleggen van valse verklaringen.