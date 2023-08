Evacuatiebevel voor door brand bedreigde Canadese stad

Schooldi­rec­teur onder­breekt vakantie met gezin voor alarm op school, dochter treft hem dood aan

Frankrijk is in de ban van een opvallend overlijden van een schooldirecteur. Stéphane Vitel ging vrijdagochtend met zijn gezin onderweg op vakantie, toen hij in de auto werd gebeld dat het alarm in zijn school was afgegaan. Toen de man er een kijkje ging nemen en niet meer terugkwam, was het zijn dochter die op onderzoek ging. Zij vond niet veel later het lichaam van haar vader.