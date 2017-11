'Europese Unie gaat sancties tegen Venezuela instellen'

De Europese Unie gaat sancties instellen tegen het door de linkse populist Nicolás Maduro geregeerde Venezuela. Volgens bronnen bij de EU in Brussel wil Europa druk uitoefenen op Maduro om serieus met de oppositie te gaan praten, politieke gevangenen vrij te laten, humanitaire hulp toe te laten en eerlijke verkiezingen in het vooruitzicht te stellen.

De betrokken ministers van de EU-landen zullen op hun bijeenkomst maandag met het sanctiebeleid instemmen, zo is woensdag duidelijk geworden. Om te beginnen komt er een wapenembargo en waarschijnlijk ook een embargo tegen elektronica waarmee het regime van Maduro de oppositie kan onderdrukken.

Het olierijke land is door wanbeleid economisch ingestort. Maduro komt onder steeds grotere druk te staan door gebrek aan inkomsten en sancties die de VS eerder al hebben ingesteld, onder meer over handel in Venezolaanse obligaties.

Maduro heeft vandaag wetgeving laten afkondigen waarmee media worden geblokkeerd of opgeheven zodra ze 'boodschappen van haat of intolerantie' verspreiden. Ze worden ook zwaar beboet wanneer ze nalaten ten minste een half uur per week 'aandacht te besteden aan dingen die vrede en tolerantie bevorderen'.