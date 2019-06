Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat komeet onderscheppen

Comet Interceptor, heet het project van ESA. Zijn bestemming van het project is nog niet eens ontdekt. Het bestaat uit drie vaartuigen, die in 2028 samen moeten worden gelanceerd. Ze worden geparkeerd op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde, wachtend op een einddoel: een komeet. Als die is gevonden, gaat het trio razendsnel samen op reis. Een paar weken voor aankomst moeten de drie sondes elkaar weer loslaten, zodat ze allemaal naar een eigen plek kunnen vliegen. Dan kunnen de vaartuigen de komeet vanuit alle hoeken meten, onderzoeken en fotograferen. Landen doen ze niet.

De Europese landing vijf jaar geleden was op de komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko, die al in de buurt van de aarde en de zon vliegt. Ook de komeet Halley, waar in 1986 een sonde langsvloog, blijft redelijk in de buurt.

De komeet waar de ESA nu naar op zoek gaat, moet anders zijn. De Interceptor moet namelijk een 'nieuwe komeet' bestuderen, die afkomstig is uit de rand van ons zonnestelsel en voor het eerst richting zon en aarde vliegt. Zulke kometen zijn onveranderd sinds het ontstaan van de zon en alle planeten. Dat maakt ze interessant voor wetenschappers.