Europese leiders weer klaar voor de start

Vrouw die zoon (12) als baby probeerde te verdrinken, nu opgepakt voor moord

7:33 Een vrouw die elf jaar geleden in Montana al eens voor de rechter was verschenen wegens een poging tot moord op haar tien maanden oude zoontje, wordt er nu van verdacht de inmiddels 12-jarige jongen in Californië te hebben vermoord. Zijn 7-jarige broer is ernstig gewond geraakt.