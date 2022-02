Europese leiders roepen Poetin op: ‘Toon moed, kies voor samenwerking’

De hoogste Europese leiders hebben president Poetin vanmorgen opnieuw dringend opgeroepen af te zien van verdere agressie tegen Oekraïne. Raadsvoorzitter Michel en Commissievoorzitter Von der Leyen deden dat in een net begonnen debat in het Europese Parlement.

,,U hebt de keus tussen een oorlog met veel slachtoffers en politieke moed”, aldus Michel. ,,Wij zijn verplicht die op te brengen tegenover het Europese volk, u tegenover het Russische volk.” Von der Leyen: ,,Kies voor samenwerking.”

Volgens Michel heeft Rusland de afgelopen twee dagen getoond ‘dat het misschien toch openstaat voor diplomatie’, volgens Von der Leyen blijft Rusland tegenstrijdige signalen afgeven. ,,Wel een troepenterugtrekking aankondigen, maar zonder dat die volgens de Navo op het terrein al zichtbaar is. En tegelijkertijd een stemming in de Doema om in Oost-Oekraïne twee onafhankelijke republieken te stichten.”

De twee leiders verzekerden ook het Oekraïense volk van hun steun. Michel wil een donorconferentie, om extra fondsen in te zamelen bovenop de 1,2 miljard macro-economische steun die Europa bezig is vrij te maken.

Schuilkelders

In hun speeches maakten Michel en Von der Leyen duidelijk dat Poetin met zijn agressie tegen Oekraïne tot nu toe vooral heeft bereikt dat de Euro-Atlantische samenwerking hechter is dan ooit. ,,Lavrov (de Russische buitenlandminister – red.) heeft 36 brieven gestuurd naar afzonderlijke landen en kreeg twee antwoorden: één van buitenlandchef Borrell namens de EU en één van Jens Stoltenberg namens de Navo”, aldus Von der Leyen, die de moed en veerkracht van het Oekraïense volk prees. Ze gebruikte, als Duitse, een aansprekend beeld: ,,Europa is opgericht om oorlog uit te bannen, maar mensen daar staan klaar om te vluchten, leggen voedselvoorraden aan en richten schuilkelders in. Niet in 1940, maar in 2022.”

Ongeveer rond deze tijd komen ook de Navo-ministers van Defensie bijeen. Op hun agenda: een verdere versterking van de westerse militaire aanwezigheid in Oost-Europa en een opdracht aan de Navo-opperbevelhebber om zich voor te bereiden ‘op alle mogelijke scenario’s’.

De-escalatie

Volgens Secretaris-generaal Stoltenberg (stand van kwart over 10) blijft het afwachten wat de Russen echt willen en neemt het westen nog steeds geen Russische troepenterugtrekkingen waar. ,,In tegendeel, er zijn nog meer troepen onderweg. Terwijl terugtrekking toch het beste bewijs van de-escalatie zou zijn.”

Als het de Russen ernst is met hun keus voor een voortgezette dialoog, dan zouden ze volgens Stoltenberg ook moeten reageren op de uitnodiging om weer met de Navo in gesprek te gaan. Ook dat is nog niet gebeurd.

Bekijk hier onze video’s over de spanning tussen Rusland en Oekraïne: