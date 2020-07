Europese ‘El Chapo’ ziet celstraf bevestigd, weldra beslissing over uitlevering aan Nederland

De Britse Robert Dawes (48), hij geldt als een van de grootste drugshandelaren van Europa, is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar. Dit wegens een megacokesmokkel van Venezuela naar Frankrijk, in 2013. De uitspraak maakt de weg vrij voor de behandeling van een Nederlands verzoek tot uitlevering van de gevreesde crimineel.

De in Nottinghamshire opgegroeide Dawes, die zijn onschuld claimde, kreeg eind 2018 dezelfde straf opgelegd door een juryrechtbank in Parijs maar ging in hoger beroep. Een speciale juryrechtbank, volledig samengesteld uit professionele rechters in plaats van burgers, bevestigde vandaag zijn veroordeling van ruim anderhalf jaar geleden. De jury legde hem ook een permanent verbod op voor het betreden van Frans grondgebied én een douaneboete van maar liefst 30 miljoen euro, meldde het Franse persbureau AFP.

De 1,3 ton cocaïne die Dawes volgens de Franse justitie vanuit Colombia naar Frankrijk smokkelde, werd in 2013 onderschept op de luchthaven Charles de Gaulle. De drugs met een geschatte straatwaarde van 200 miljoen euro zaten verpakt in dertig koffers. Die waren met een Air Francevlucht vanuit Venezuela naar Parijs gekomen. Een deel zou bestemd zijn geweest voor de Britse markt.

Dawes werd in 2015 gearresteerd in zijn luxe villa in Benalmádena aan de Zuid-Spaanse Costa del Sol. De arrestatie volgde op een gesprek van de Britse crimineel met een Colombiaanse medewerker. Ze ontmoetten elkaar in een hotel in Madrid. De Spaanse politie legde de ontmoeting vast met camera’s en afluisterapparatuur. De veertiger zou volgens Britse media het telecommunicatienetwerk leiden dat geliefd is bij mensen als de Mexicaanse drugsbaron El Chapo.

Wraakmoord Groningen

Een regionale chef van de Britse National Crime Agency omschreef Dawes tijdens de rechtszaak als ‘iemand die in staat is tot het plegen van het meest extreme geweld’. De Brit begon volgens hem op zijn elfde met kleine vergrijpen en klom op tot een gevreesde crimineel die internationaal op hoog niveau opereert.

,,Dawes wordt verdacht van betrokkenheid bij een aantal moorden waaronder die op een onderwijzer in Groningen, transacties met Colombiaanse drugskartels en witwasoperaties in de Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland. Er is bewijs dat hij actief bleef tijdens zijn voorlopige hechtenis’’, verklaarde politiecommandant Rob Hickinbottom via een videolink.

De Groningse onderwijzer was Gerard Meesters (52). Hij werd op 28 november 2002 doodgeschoten in zijn woning, nadat hij daar vier dagen eerder was bedreigd door vijf mannen. Dit omdat zijn zus in Spanje betrokken was bij de diefstal van 1500 kilo hasj. Die zou hebben toebehoord aan de criminele organisatie van Robert Dawes.

Opdrachtgever

De rechtbank en het gerechtshof in Groningen veroordeelden de vermoedelijke uitvoerder van de wraakmoord, ook een Brit, in 2005 en 2006 tot levenslang. Tijdens de behandeling van het hoger beroep viel de naam van Robert Dawes meermaals. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf aan dat ze hem beschouwt als opdrachtgever van de wraakmoord op Meesters. Desondanks merkte ze Dawes nooit aan als verdachte.

Het OM heropende het onderzoek in april 2018 nadat de zoon en dochter van Meesters aangifte hadden gedaan tegen Robert Dawes. Ze weten zich gesterkt door bevindingen van het toenmalige rechercheteam dat de moord onderzocht. Voor hen is hij de opdrachtgever voor de vergeldingsmoord op hun vader.

Op grond van dit onderzoek moet het Openbaar Ministerie binnenkort beslissen of zij Robert Dawes voor een Nederlandse rechter wil brengen. Een andere mogelijkheid is dat de zaak alsnog wordt geseponeerd. Het uitleveringsverzoek maakt deel uit van deze procedure, meldt Dagblad van het Noorden.

Volgens Franse media wordt het uitleveringsverzoek eind deze maand behandeld.