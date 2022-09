Europese Commissie wil prijsplafond voor gas uit Rusland

Republi­kein Sarah Palin verliest verkiezing voor Congresze­tel van inheemse Mary Peltola

Het is Sarah Palin, voormalig Republikeins kandidaat voor het Amerikaanse vicepresidentschap, vooralsnog niet gelukt om terug te keren in het Huis van Afgevaardigden. De oud-gouverneur van Alaska verloor een tussentijdse verkiezing van de Democrate Mary Peltola, die als eerste inheemse Amerikaan de staat Alaska in het Huis zal vertegenwoordigen.

