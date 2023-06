Europees plan: een vluchteling opnemen of een ander EU-land 20.000 euro betalen

Migranten worden straks eerlijker over de EU-landen verdeeld. Maar de opvang kan ook worden afgekocht. Gedacht wordt aan 20.000 euro per hoofd. Voor Nederland een ‘koopje’.

Dat is een van de voorstellen waarover Europese ministers zich morgen buigen om migratie onder controle te krijgen. Voor Nederland is staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) aanwezig.

Op tafel ligt een voorstel voor een Europees ‘migratiepact’. De Europese Commissie is daar al in 2020 mee gekomen, het Europees Parlement heeft z’n standpunt bepaald, alleen de 27 lidstaten konden hun verschillen nog niet overbruggen. De laatste weken is er beweging gekomen. Zo zijn de landen het inmiddels eens over betere screening en registratie aan de buitengrenzen van de EU. Elke asielzoeker die daar binnenkomt ondergaat straks een gezondheids- en veiligheidscontrole, zijn vingerafdrukken worden genomen en hij wordt geregistreerd in een databank. Daarna komt hij of zij in de asielprocedure.

Onderdeel van het migratiepact is dat mensen uit landen waar normaal gesproken slechts 20 procent of minder van de gedane verzoeken worden ingewilligd, in een speciale procedure komen. En die wordt aan de grens afgedaan. Als de procedure dan in een afwijzing eindigt, kunnen zij gemakkelijk worden teruggestuurd, of zoals het in Brussel heet: de terugreis aanvaarden. Dit moet het probleem van de ‘kansloze’ asielzoekers, de ‘veilige landers’, die nu bijvoorbeeld in Ter Apel voor overlast zorgen, aanzienlijk verkleinen.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer ging het woensdag tijdens een debat met Van der Burg veel over die grensprocedure, en dan in het bijzonder of ook minderjarigen eraan onderworpen mogen worden. Volgens de Nederlandse staatssecretaris is dat nodig, anders worden meer nog dan nu kinderen vooruitgestuurd, in de hoop uiteindelijk via gezinshereniging als gezin over te kunnen komen. En een 19-jarige Marokkaanse jongen kan ook zijn paspoort verscheuren en zich voordoen als minderjarige, aldus de staatssecretaris.

Maar in andere landen van Europa is een ander onderdeel van het migratiepact een heter hangijzer: het zogeheten ‘solidariteitsmechanisme’. Landen waar veel migranten binnenkomen, zoals Italië en Griekenland, kunnen straks rekenen op solidariteit van andere landen. Nu is het nog zo dat die solidariteit in woorden wel bestaat, maar dat in de praktijk die zuidelijke grenslanden veruit de meeste mensen binnen krijgen. En formeel gelden nog de zogeheten Dublin-regels van begin deze eeuw, waar ook Nederland zeer aan hecht: het land waar de vluchteling binnenkomt moet voor de asielprocedure en de opvang zorgen. Dat kunnen de zuidelijke landen niet aan en daarom laten ze mensen soms - of zelfs vaak - ongehinderd doorreizen naar het noorden.

De huidige situatie wordt in het migratiepact vervangen door verplichte solidariteit: asielzoekers worden eerlijker over de landen verdeeld. Daarvoor wordt ook een verdeelsleutel afgesproken (Nederland: 4,95 procent). Maar zoals een hoge EU-diplomaat zei: ,,Het is verplicht, maar ook flexibel.’’ Elk land kan zelf beslissen hoe zijn solidariteit eruitziet. Dus een land kan zijn ‘fair share’ aan migranten overnemen, of in plaats daarvan een geldbedrag betalen aan het land dat ze wel in procedure wil nemen. Het bedrag dat donderdag op tafel ligt is 20.000 euro per mens. Betaling kan eventueel ook in natura: met bedden, tenten of dekens.

Koopje

Voor Nederland zou dat een koopje zijn, zo hoor je in Brussel zeggen: de opvang in ons land kost aanmerkelijk meer. Maar met name de Oost-Europese landen zien het als een boete op niet meewerken aan EU-beleid, en willen het bedrag aanmerkelijk lager. Overigens heeft premier Rutte eerder onderstreept dat Nederland echt wel migranten wil opvangen, als er eenmaal goede afspraken zijn.

Het afkopen volgt op een lange discussie over hoe solidariteit tussen EU-landen moet worden vormgegeven, zo legt een EU-diplomaat uit. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2016 ging het over het verplicht overnemen van mensen, maar daar wilden met name Hongarije en Polen niet aan. Daarna is gesproken over ‘vrijwillige’ solidariteit, maar toen waren de zuidelijke lidstaten weer bang dat de anderen telkens zouden zeggen: ik wil wel, maar het komt nu even niet uit. ,,Dit is het midden tussen die twee.’’

Het solidariteitsmechanisme moet ook omgekeerd werken: zuidelijke landen laten vluchtelingen niet meer zomaar doorreizen naar het noorden. En ze moeten vluchtelingen terugnemen die tóch zijn doorgereisd en in een andere lidstaat een nieuwe asielprocedure beginnen. Hier gaat de discussie nog over de vraag hoelang landen waar migranten als eerste aankomen, voor hun opvang verantwoordelijk blijven. Wat namelijk te doen met mensen die verdwijnen in de illegaliteit en jaren later alsnog in een ander land opduiken? Het voorstel was drie jaar, maar is inmiddels teruggebracht tot twee jaar. De zuidelijke landen vinden dat veel te lang, de noordelijke willen het liever nog wat langer.

Uitvoering

Ook in streng Brussels toezicht op de uitvoering is voorzien, een punt waarop ook Nederland hamert. Als bijvoorbeeld Italië een beroep doet op solidariteit, wordt wel eerst gekeken of het land zich ook aan zijn kant van de afspraken houdt: asielzoekers terugnemen die illegaal zijn doorgereisd.

Alle maatregelen bij elkaar gaan ervoor zorgen dat de migratiestromen beter onder controle kunnen worden gehouden, zo zei een hoge EU-diplomaat woensdag. Mits de landen het dus donderdag of op een latere datum onderling eens worden - een gekwalificeerde meerderheid volstaat - en daarna hun gemeenschappelijk standpunt weten te verzoenen met dat van het Europees Parlement. Die onderhandelingen volgen nog.

