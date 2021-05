Europees Parlement maakt gehakt van EU-migratiebeleid: dit jaar alweer bijna 700 doden

Voor dit jaar staat de teller alweer op bijna 700, het hoogste aantal in drie jaar en drie keer meer dan in de eerste maanden vorig jaar, bij een ongeveer gelijkblijvend aantal aankomsten: vorig jaar 100.000, dit jaar tot nu toe 20.000. ,,Bespaar ons uw medeleven en neem uw verantwoordelijkheid”, aldus een snoeiharde Jeroen Lenaers (CDA) in de richting van Portugal, dat deze zes maanden de Europese ministerraden voorzit, en namens wie buitenlandminister Santos Silva nu blijkbaar voor de eerste keer in het Parlement langskwam.



Het probleem zit bij de lidstaten, die het al vijf jaar niet eens worden over een verdeelsleutel voor de opvang van vluchtelingen, en ook niet over nieuwe voorstellen van de huidige Commissie om die verdeelsleutel los te laten en lidstaten die opvang weigeren op een andere manier te laten bijdragen. Intussen, aldus tal van Parlementariërs, werkt Europa samen met een land (Libië) dat teruggestuurde migranten opsluit, foltert en tot slaven maakt, worden reddingsoperaties opzettelijk getraineerd en worden hulpverleners die drenkelingen redden strafrechtelijk vervolgd en hun schepen in beslag genomen. Duitse en Spaanse Parlementsleden maakten gewag van bootjes met vluchtelingen in nood die vanuit de lucht waren opgemerkt zonder dat er hulp werd gestuurd, en van Spaanse grenswachten die dodelijke slachtoffers maakten toen ze vluchtelingen met rubber kogels wilden stoppen.