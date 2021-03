Europees Parlement heft immuniteit van Catalaanse oud-president Puigdemont op

Referendum Catalonië

Puigdemont was toen een van de belangrijkste separatistische leiders die de onwettige volksraadpleging organiseerden, waarbij voornamelijk separatisten kwamen stemmen. 40 procent van de Catalaanse stemgerechtigden bracht een stem uit en Puigdemont riep enige tijd later de onafhankelijkheid uit.



De oud-president vluchtte in oktober 2017 uit Spanje en woont sinds zijn vlucht in België. Bij de Europese verkiezingen van mei 2019 werden Puigdemont en Comin verkozen in het Europees Parlement. Na een maandenlange juridische strijd konden ze begin 2020 hun zetel opnemen. Ponsanti verblijft in Schotland.



Puigdemonts advocaten zeggen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van het EU-parlement bij het Europese Hof van Justitie. De Juridische Commissie van het parlement had vorige maand al - met 15 tegen 8 stemmen en twee onthoudingen, gestemd over de kwestie en aanbevolen de immuniteit op te heffen.