Europees Hof: Rusland zit achter gifmoord op ex-spion Alexander Litvinenko uit 2006

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens acht bewezen dat Rusland achter de gifmoord op ex-spion Alexander Litvinenko zit. In 2006 werd hij vermoord door het radioactieve goedje Polonium 210, dat in zijn groene thee zat. Hij overleed enkele weken later aan de vergiftiging.

Het Hof in Straatsburg stelt in een zaak die zijn weduwe, Marina Litvinenko, had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door de twee Russen Andrej Loegovoj en Dmitri Kovtun.

Lees ook Weduwe van vergiftigde spion Alexander Litvinenko claimt 3,5 miljoen euro van Rusland

Alexander Litvinenko (43) was een ex-agent van de KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Ook werkte hij daarna voor de huidige geheime dienst: FSB. Litvinenko was in 2000 uitgeweken naar Groot-Brittannië, nadat hij de werkwijze van de FSB had onthuld. Hij liet zich in 2006 tot Brits staatsburger naturaliseren en woonde in Londen ten tijde van de aanval. Nadat hij in het Milleniumhotel de groene thee met giftige stof erin had gedronken, duurde het nog weken voor Litvinenko overleed.

Het Europees Hof acht nu pas bewezen dat Rusland verantwoordelijk was voor de dood van de ex-spion.

Een woordvoerder van het Kremlin verwerpt de conclusies van het hof en noemt de uitspraak ongegrond. Hij acht het onwaarschijnlijk dat het hof “de macht of de technische capaciteit heeft om informatie over dit onderwerp te hebben”. De zegsman zegt daarnaast dat Rusland “niet bereid is om dergelijke beslissingen te accepteren”.

Ontkend

Hoewel Rusland altijd ontkende iets met de moord te maken te hebben, kwam er uit een lang Brits onderzoek in 2016 naar voren dat president Poetin wel degelijk opdracht had gegeven aan de geheime dienst FSB om Litvinenko te vermoorden. In datzelfde onderzoek kwam ook naar voren dat voormalig KGB'er Andrei Lugovoy en een andere Rus, Dmitry Kovtun, de moord hebben uitgevoerd als deel van een operatie van de huidige Russische geheime dienst.

Het Europees Hof acht bewezen na jaren van verder onderzoek dat deze mannen de moord uitvoerden. Ze vonden bewijs in de regelingen die voor hen werden getroffen, zoals de reis naar Engeland die door Rusland was geregeld en het feit dat ze een gif gebruikten dat niet veel voorkomt. Ook hebben de mannen meerdere keren geprobeerd het gif toe te dienen, zo blijkt uit het onderzoek.

Daarbij concludeerde het Hof dat er in Moskou een rapport ligt wat deze informatie ondersteunt, maar dat Rusland geen moeite heeft genomen om het rapport aan te leveren bij het Hof.

Rusland moet de weduwe nu 100.000 euro schadevergoeding betalen en 22.500 aan kosten vergoeden. De extra schadevergoeding die zij had geëist wordt afgewezen. De uitspraak is gedaan door zeven rechters. Een van hen, een Rus, heeft afstand genomen van het vonnis.

Niet de enige zaak in Londen

De zaak van Litvinenko is niet de enige zaak die speelt in Londen. In 2018 werd de Rus Sergej Skripal samen met zijn dochter vergiftigd in Salisbury. Dit gebeurde met het zenuwgas novitsjok. Ze overleefden de aanslag, evenals een agent die erbij betrokken was.

Voor deze zaak vervolgen de Britten vandaag ook een derde Rus. Het gaat om Denis Sergejev, alias Sergej Fedotov, een medewerker van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Hij wordt verdacht van deelname aan een moordcomplot, poging tot moord, zware mishandeling en het gebruik van een chemisch wapen. Hij wordt bij verstek vervolgd.