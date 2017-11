Europees arrestatiebevel tegen Puigdemont en vertrouwelingen

Een Spaanse rechter heeft nu ook officieel een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont. Die zit op dit moment in België en kwam gisteren niet opdagen bij de rechtbank in Madrid.

Daar begonnen de verhoren in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid van de autonome regio Catalonië van Spanje. De rechter weigert Puigdemont via een videoverbinding te verhoren. Ook tegen vier voormalige kabinetsleden die met Puigdemont naar België reisden zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd, aldus Spaanse media. Zij worden allen wordt door justitie beschuldigd van opruiing, misbruik van publieke gelden en van vertrouwen.

'Bestuderen'

De Belgische justitie laat weten de door de Spaanse onderzoeksrechter Carmen Lamela uitgevaardigde arrestatiebevelen tegen Puigdemont en de overige kabinetsleden te zullen bestuderen. ,,Daarna zullen ze worden overgemaakt aan een onderzoeksrechter", zo verklaarde woordvoerder Eric Van der Sijpt van het federale parket in Brussel tegenover het Franse persagentschap AFP.

De procedure in België schrijft voor dat de voormalige Catalaanse president en zijn vertrouwelingen een dagvaarding ontvangen om voor de Belgische onderzoeksrechter te verschijnen. Daaraan moet binnen 24 uur gevolg worden gegeven. De onderzoeksrechter zal hen de gronden uitleggen waarop Spanje hun uitlevering vraagt en hen tegelijkertijd in kennis stellen van hun rechten. De rechter bekijkt ook of voorlopige hechtenis aangewezen is voor de vijf Spanjaarden. Puigdemont en zijn voormalige kabinetsleden kunnen zich akkoord verklaren met het arrestatiebevel. In dat geval worden ze op korte termijn overgedragen aan de Spaanse autoriteiten. Bij weigering, het meest waarschijnlijke scenario, vechten de vijf Spanjaarden de gronden van het arrestatiebevel aan voor de raadkamer van de rechtbank.

'Alleen bij het echte gerecht'

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is enkel bereid samen te werken met het Belgische gerecht, niet met het Spaanse. ,,Dat is gepolitiseerd”, zei hij vanavond in een exclusief interview met de Franstalige Belgische publieke zender RTBf.

Puigdemont verklaarde via zijn advocaten al te hebben laten weten dat hij bereid is zich te melden bij wat hij ‘het echte gerecht’ noemt, het Belgische dus: ,,Ik wil Justitie niet ontlopen.” Zonder dat met zoveel te woorden te zeggen is hij blijkbaar van plan voorlopig in België te blijven: hij is kandidaat voor de verkiezingen van 21 december en voert zijn campagne ‘desnoods vanuit het buitenland’.

De afgezette Catalaanse politicus blijft weigeren zijn trip naar België als een vlucht te beschouwen of zichzelf te zien als de kapitein die het zinkende schip verlaat. ,,Ik wilde Catalonië niet opnieuw aan geweld blootstellen, en het was er mij niet langer mogelijk mijn werk te doen.” En ook: ,,Hoe moet ik vanuit de gevangenis campagne voeren?”

Puigdemont houdt de Spaanse premier Rajoy verantwoordelijk voor de beslissing om het grootste deel van zijn voormalige regering in de cel te smijten. Hij verwijt hem ‘extreem barbaars’ optreden. Puigdemont vindt ook dat zijn regering nog steeds legitiem is: ,,Ons mandaat liep nog twee jaar.”

'Extreem barbaars'

De Spaanse regering ontsloeg Puigdemont en zijn medebestuurders vorige week vrijdag nadat het Catalaanse regioparlement zich had uitgesproken voor onafhankelijkheid. De ontslagen Catalaanse leider verklaarde vandaag tegenover Belgische media dat hij zich 'aan het echte gerecht' wil overleveren. Daar bedoelde hij de Belgische en niet de Spaanse justitie mee.

Hij noemde de actie van de Spaanse premier Mariano Rajoy om de Catalaanse regering uit functie te zetten extreem barbaars. ,,We kunnen niet van een democratie spreken als we met deze spelregels moeten spelen", vindt Puigdemont.

Hij verklaarde ook mee te willen doen aan verkiezingen in Catalonië volgende maand.

'Steun buitenland'

Puigdemont wil dat de Europese politiek stelling neemt tegen het 'Spaanse geweld'. Maar vooralsnog krijgt hij weinig steun vanuit het buitenland. De VS, Frankrijk en Duitsland keurden zijn onafhankelijkheidsverklaring af en europresident Donald Tusk twitterde dat Spanje de enige gesprekspartner blijft, maar vroeg Rajoy wel niet met geweld op de Catalaanse uitdaging te reageren.