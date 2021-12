Europarlementariërs moeten op #metoo-cursus, vinden ze zelf

Zestig dagen cel voor Deense ex-minister om scheiden jonge migranten­kop­pels

De Deense ex-minister Inger Stojberg is vandaag veroordeeld tot een celstraf van zestig dagen voor het illegaal uit elkaar halen van migrantenkoppels die in het land asiel aanvroegen. Ze kan niet tegen de uitspraak in beroep en zal de straf moeten uitzitten.

