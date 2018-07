Europarlement beunt voor miljoenen bij

Eén derde van de 751 Europarlementariërs heeft de afgelopen jaren bovenop zijn parlementaire wedde van bijna 8500 euro per maand nog stevig bijgebeund. Samen sleepten zij daarmee sinds hun aantreden medio 2014 het lieve bedrag van tussen de 18 en 41 miljoen binnen. Negen à dertig leden verdienden buiten de deur meer dan in het Parlement zelf.

Dat blijkt uit een gedocumenteerd nieuw onderzoek van Transparency International. Deze ngo spitte de afgelopen maanden meer dan 2.000 verklaringen van financiële belangen door en kwam er op die manier achter dat de parlementsleden er samen 1366 nevenfuncties op nahouden, betaald en onbetaald. Dat is 13 procent meer dan bij hun aantreden juli 2014.

Bij de top-30 van grootverdieners buiten de deur zit geen enkele Nederlander. Wel de Belgische liberaal fractieleider Guy Verhofstadt, met een inkomen van tussen de 920.000 en 1,4 miljoen euro goed voor een derde plaats. De tweede plaats is voor de Litouwse christendemocraat Antanas Guoga, die ‘als ondernemer en pokerspeler’ uitkomt op 1,3 à 1,4 miljoen.

Absolute nummer één is de Italiaanse socialist Renato Soru met dik 1,5 miljoen. Hij werkt, behalve in het Parlement, bij de Italiaanse telecomreus Tiscali. Andere bekende gezichten in de top-10 zijn de Franse oud-minister Rachida Dati, die als advocaat tonnen bijverdient, en de Britse populist Nigel Farage, die aan 6 à 8 ton komt met ‘omroepcontracten’.

Volgens Transparancy International komen bijbanen bij alle politieke groepen voor, maar niet overal met evenveel bijverdiensten. Heel hoog scoort extreemrechts, waarvan de Nederlandse PVV deel uitmaakt, met betaalde bijbanen voor 54 procent van de fractieleden.

SP-Europarlementariër Dennis de Jong onderschrijft de stelling van Transparency International dat het bijklussen door volksvertegenwoordigers risico’s van belangenverstrengeling met zich meebrengt. ,,Voor wie zit je in het Parlement? Voor je kiezers of voor de belangen van het bedrijf waar je op de rol staat? Daarom wil ik een verbod op betaalde bijbanen voor Europarlementariërs”, aldus De Jong.

Quote Verhof­stadt klust voor een miljoen per jaar bij, maar wijst iedereen die kritisch is over de EU terecht Renske Leijten (SP)

Renske Leijten, SP-Europawoordvoerder in de Tweede Kamer, richt haar pijlen vooral op Verhofstadt: ,,Hij klust voor een miljoen per jaar bij, maar wijst iedereen die kritisch is over de Europese Unie terecht. Ziet hij nu echt niet in dat juist dit soort gedrag, van een gigantische vergoeding per maand en dan nog bijklussen, mensen doet afkeren van het Europees Parlement?”

Het meest gebruikte argument van Parlementsleden om er bijbanen op na te houden is dat ze op die manier ‘contact houden’ met de maatschappij en/of de kiezer. De Jong vindt dat flauwekul en wil dat de parlementaire gedragscode wordt aangescherpt. ,,Als je in de raad van bestuur van Facebook zit, kun je niet neutraal besluiten over de digitale markt. Ik hoop dat mijn collega’s nu inzien dat je niet half-integer kunt zijn. Of je bent het, of je bent het niet.”