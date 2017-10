Europarlement bant glyfosaat

De vergunning van landbouwtechreus Monsanto om glyfosaat te verkopen loopt eind dit jaar af, de Europese Commissie wil een nieuwe vergunning voor tien jaar. De lidstaten moeten daar op 25 oktober over besluiten, één dag eerder is er een plenaire stemming in het Parlement. Het gebruik van het landbouwgif is uiterst omstreden.

Twee Europese agentschappen, dat voor voedselveiligheid en voor chemische stoffen, stelden na uitgebreide studies vast dat glyfosaat gevaarlijk, maar niet kankerverwekkend is. Pas later bleek, uit processtukken in Amerika, dat Monsanto zelf die passages geschreven had en de twee duurbetaalde agentschappen dus op de expertise van het bedrijf zelf leunden. Vorige week nog stelden deskundigen tijdens een hoorzitting in het Parlement dat de agentschappen ‘zeker de helft van de kankers’ over het hoofd hadden gezien die bij proeven op muizen en ratten overduidelijk aan het licht waren gekomen. Resten van het gif zouden terug te vinden zijn in tal van landbouwproducten, zoals zuivel (via het veevoer) en graan.

Bodemmonsters

Resten van het product zitten zowel in de bodem als in het oppervlaktewater. Consumenten maken zich in toenemende mate zorgen. In korte tijd kwamen in Brussel meer dan een miljoen handtekeningen binnen om glyfosaat in de ban te doen, minstens tot er meer zekerheid is over de gezondheidseffecten. Anders dan de twee Europese agentschappen, waarschuwt de Wereldgezondheidsraad wel degelijk voor de ‘waarschijnlijk kankerverwekkende’ eigenschappen.