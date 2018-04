Europa zet vaart achter vaccinatieplannen

,,Vaccinatie is één van de krachtigste en meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen die in de 20ste eeuw zijn ontwikkeld. Als arts doet het mij veel verdriet om kinderen te zien sterven ten gevolge van een lage dekkingsgraad, terughoudendheid jegens vaccins of vaccintekorten. Infectieziekten blijven niet binnen nationale grenzen. Een te lage vaccinatiegraad in één lidstaat brengt de gezondheid en veiligheid van burgers in de hele EU in gevaar. Samenwerking op dit terrein is in ons aller belang. Bescherm onze kinderen, vaccineer!'', aldus Andriukaitis.