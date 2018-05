Europa stuurt 12 miljoen studenten naar buitenland

Europa stuurt tussen 2020 en 2028 een kleine 12 miljoen studenten naar het buitenland, drie keer meer dan onder de lopende meerjarenbegroting (2014/2020). Sinds de start van het succesvolle Erasmus uitwisselingsprogramma in 1987 hebben al meer dan 9 miljoen studenten een tijdlang aan buitenlandse universiteiten of andere onderwijsinstellingen gestudeerd.

Eerder deze maand, bij de presentatie van haar nieuwe meerjarenbegroting, maakte de Europese commissie al bekend dat ze de Erasmuspot wil verdubbelen van 14,7 miljard in de periode 2014/2020 naar 30 miljard in de periode 2021/2027. Het is daarmee de snelst groeiende begrotingspost.

Ondanks de huiver van veel lidstaten om de Europese uitgaven na 2020 al te fors te laten oplopen – Nederland wil zelfs een nulgroei – verwacht Brussel met de verdubbeling van het Erasmusbudget weinig of geen problemen. Het populaire uitwisselingsprogramma is één van de paradepaardjes van de Europese samenwerking, met eigenlijk louter voordelen. Studenten doen internationale ervaring op in een andere taalomgeving en zijn daardoor later ook beter voorbereid op de internationale arbeidsmarkt. Door de omgang met studenten uit andere landen proeven ze meteen van andere culturen en worden ze vanzelf ook ‘Europeser’. Erasmus heeft al tot tal van grensoverschrijdende huwelijken geleid, en tot inmiddels indrukwekkende aantallen Erasmusbaby’s.

Intussen gaat het allang niet meer om enkel studenten van universiteiten of hogescholen. Er zijn ook uitwisselingsprogramma’s voor stagiaires, leerkrachten, jeugd- en sportleiders en mensen uit het beroepsonderwijs. Van de 30 miljard die straks beschikbaar moet komen wil Brussel 25,9 miljard reserveren voor de inmiddels ‘klassieke’ studentenuitwisseling, 3,1 miljard voor de jeugd en 550 miljoen voor sport. De Commissie wil er ook op toezien dat iedereen kan deelnemen en Erasmus geen eliteprogramma wordt.