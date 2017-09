Europa ontdekt zijn eerste zwaartekrachtgolf

Kopstuk IS opgepakt in Zaventem

13:46 De leider van een jihadistische cel die verantwoordelijk is voor het rekruteren en indoctrineren van nieuwe leden voor terreurbeweging IS, is opgepakt in Zaventem. Dat meldde persbureau Belga. Het gaat om een 26-jarige Spanjaard van Marokkaanse afkomst.