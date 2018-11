'Europa is ernstig ziek, maar niet terminaal'

Oververhit­te telmachi­nes frustreren hertelling van stembiljet­ten Florida

17:14 Het getouwtrek tussen Republikeinen en Democraten over de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten is nog niet voorbij. Oververhitte telmachines in Florida gooien roet in het eten en zorgen ervoor dat de wettelijke deadline voor de hertelling vermoedelijk niet wordt gehaald. Die loopt donderdag om vijf uur af. Beide kampen sturen hun advocaten alvast vooruit om die aan te vechten.