Europa en Netanyahu lijnrecht tegenover elkaar over Jeruzalem

,,Vrede begint met de erkenning van de realiteit”, aldus Netanyahu tijdens een bezoek aan Brussel, waar hij nu in discussie gaat met de 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken. ,,Het is hoogtijd dat de Palestijnen de Joodse staat erkennen en erkennen dat die een hoofdstad heeft: Jeruzalem.” Hij voegde eraan toe dat hijzelf, de Israëlische president, de Knesseth en het hooggerechtshof er al sinds mensenheugenis kantoor houden. Netanyahu reageerde met zijn statement op een verklaring vlak daarvoor van buitenlandchef Federica Mogherini, die herhaalde dat voor Europa de e enige weg naar vrede de tweestaten-oplossing is. Het bezoek van Netanyahu is het eerste van een Israëlische premier in 22 jaar.

Regionale situatie

,,Veel te lang voor een vriend en partner”, aldus Mogherini, die haar best deed de spanning te breken. Ze zei met Netanyahu in gesprek te willen gaan over het vredesproces, de relaties tussen Europa en Israël en ‘de regionale situatie’.



Netanyahu noemde als agendapunten veiligheid, welvaart en vrede. Hij onderstreepte dat de Israëlische geheime dienst de afgelopen jaren met tips over op handen zijnde aanslagen flink heeft bijgedragen aan de veiligheid in Europa en ze Europa ook in bredere zin bijstaat in zijn strijd tegen moslimextremisme: ,,We doen het om onszelf te beschermen, maar we helpen tegelijkertijd Europa.”