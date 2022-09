Europa clasht over prijsplafond voor gas: Brussel wil er niet aan

In een stuk ter voorbereiding op nieuw spoedberaad van de 27 energieministers op vrijdag zegt de Europese Commissie dat zo’n prijsplafond kan leiden tot een gastekort: leveranciers kunnen besluiten hun gas elders te verkopen en door de lagere prijs kan het gebruik gaan stijgen. Onder meer Duitsland en Nederland, nu in een minderheidspositie, hanteren datzelfde argument.

In een pittige brief klaagden vijftien lidstaten eerder deze week dat de energiecrisis steeds erger wordt en ‘tot onhoudbare prijsstijgingen leidt, die onze huishoudens en bedrijven hard raken’. ‘Het prijsplafond dat we met steeds meer landen vragen is de enige maatregel die dat kan verhelpen’, schrijven ze. En omdat het plafond per leverancier kan variëren, hoeven er volgens hen helemaal geen tekorten te ontstaan: Europa kan steeds net een beetje meer betalen dan andere afnemers.