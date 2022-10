Euforie en paniek overspoelen Rusland nu eigen troepen aftocht blazen in Oekraïne

Vrees voor honderden doden door orkaan Ian, 2 miljoen mensen zonder stroom

De orkaan Ian die een spoor van vernieling achterliet in Florida, heeft tot nu toe de levens van 45 mensen geëist. Voor de levens van enkele honderden mensen in de zuidelijke staat wordt gevreesd, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Een kleine twee miljoen Amerikanen in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom na het passeren van de storm.

1 oktober