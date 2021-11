EU wil alleen nog ‘ontbossingsvrije’ producten

De Europese Commissie wil een verbod op producten waarvoor bos is gekapt. Bedrijven die handelen in soja, cacao, palmolie, hout, vlees, koffie, leer of chocolade moeten voortaan aantonen dat die níét zijn geproduceerd op land dat is ontbost na 31 december 2020.

Dat staat in een voorstel dat woensdag in Brussel is gepresenteerd. Het verbod is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het dagelijks bestuur van de EU praktische invulling wil geven aan de zogeheten Green Deal, een reeks hervormingen waarmee Europa klimaatverandering en milieuvervuiling wil tegengaan.

Er werden ook strengere regels voor de export van afval gepresenteerd. Europees afval mag alleen nog worden vervoerd naar landen die het duurzaam kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen. Exporteurs moeten aantonen dat een onafhankelijke toezichthouder dat controleert.

Quote We moeten ervoor zorgen dat onze consumptie in de EU andere landen niet benadeelt Eurocommissaris Frans Timmermans

Minder schadelijke consumptie

Met de nieuwe voorstellen komt Brussel tegemoet aan de kritiek dat Europa zelf wel klimaatmaatregelen neemt, maar door zijn consumptie bijdraagt aan milieuschade elders. ,,De wereld is tussen 1990 en 2020 een gebied dat groter is dan de EU aan bos verloren. Onze grote vraag naar koffie, soja, palmolie en dergelijke is daarvan een belangrijke oorzaak", zei Eurocommissaris Frans Timmermans.

,,We gaan deze producten alleen nog importeren als ze ontbossingsvrij en legaal zijn geproduceerd. We moeten ervoor zorgen dat onze consumptie in de EU andere landen niet benadeelt.” Zijn collega van milieu, Virginijus Sinkevicius: ,,Als we een ambitieuzer klimaat- en milieubeleid van onze partners verwachten, kunnen wij niet langer onze vervuiling exporteren.”

Ontbossing, met name het kappen van tropisch regenwoud om de grond geschikt te maken voor landbouw, is een belangrijke factor bij de opwarming van de aarde en het verlies van biodiversiteit. De export van Europees afval is sinds 2004 met 75 procent gegroeid tot 33 miljoen ton per jaar, het meeste naar landen met veel minder strenge regels dan de EU zelf.

Toezicht

Als het aan Brussel ligt, moeten bedrijven voor een aantal producten voortaan precies kunnen aantonen waar die vandaan komt, voordat het de Europese markt op mag. Hoe slechter de reputatie van een land, hoe strikter de eisen. Overheden moeten toezien op de naleving. Begonnen wordt met producten die de meeste impact hebben, maar de lijst kan worden uitgebreid.

De maatregelen om ontbossing tegen te gaan zijn gegoten in een verordening. Dat betekent dat zodra het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten het voorstel hebben aangenomen, de regels in de hele EU gelden. Ze hoeven niet eerst te worden omgezet in nationale wetgeving. In Brussel wordt verwacht dat dit binnen een jaar rond is.

Op de klimaattop in Glasgow hebben meer dan honderd landen al afgesproken in 2030 te stoppen met ontbossing. Er werden miljarden toegezegd, met name om lokale economieën die draaien op houtkap te hervormen. Europese productie-eisen, zoals die bijvoorbeeld ook gelden voor speelgoed, zijn echter geen intentieverklaringen, maar harde regels.

