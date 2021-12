EU-top ruziet over energie en corona, maar gaat uiteen zonder concrete afspraken

De Europese staats- en regeringsleiders zijn vannacht uiteengegaan zonder concrete afspraken over energie en corona, hun twee belangrijkste onderwerpen. Energie komt op een volgende top terug, besluiten over een nieuwe coronapas, waardoor vrij reizen binnen Europa mogelijk blijft, zouden al eerder moeten vallen.

In een urenlange discussie bleek dat lidstaten flink van mening verschillen over de vraag of kernenergie en gas als ‘duurzaam’ mogen worden bestempeld. Gebeurt dat, dan komen er miljarden vrij van grote beleggers om in die energiebronnen te investeren.

Frankrijk voert al maanden een stevige atoomlobby en wil het met voorstanders van nieuwe gascentrales op een akkoordje gooien. ,,Wij werken nauw met Frankrijk samen op dit punt”, aldus de nieuwe Duitse kanselier Olaf Scholz. Maar er is ook fel verzet van landen die bang zijn dat investeringen in gas en nucleair de stormachtige ontwikkeling van echt schone bronnen als zon en wind in de weg gaan zitten. ,,We hadden meer tijd nodig”, aldus Raadsvoorzitter Charles Michel na afloop van de urenlange discussie.

De Belgische premier Alexander De Croo noemde de moeizame en soms felle discussie ‘in hoge mate symbolisch’, omdat het aan de Europese Commissie is om knopen door te hakken. Die zou dat midden volgende week moeten doen, maar weet nu dus al dat ze het hoe dan ook niet iedereen naar de zin kan maken.

Uiteenlopend reisbeleid

Eerder op de dag bleek al dat de Europese leiders er niet in slaagden om het geharmoniseerde reisbeleid, dat voor miljoenen Europeanen en voor de reisindustrie en toeristische sector de afgelopen zomervakantie redde, een nieuwe toekomst te geven. De coronapas was een ‘succesverhaal’, aldus Michel, maar nu gooit de snel opkomende omikronvariant roet in het eten.

Om deze nieuwe variant de kop in te drukken, besloten Italië, Portugal en Griekenland de afgelopen dagen op eigen houtje om van gevaccineerde reizigers een recente PCR-test te eisen voordat ze mogen inreizen. Volgens De Croo - die overdag premier Rutte verving - ondergraaft dat het coronacertificaat. Volgens de Luxemburger Xavier Bettel hebben landen straks op die manier geen argument meer om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren.

Op de top kreeg vooral de Italiaanse premier en oud-ECB-president Draghi kritiek omdat hij de eenzijdige maatregel bovendien niet, zoals afgesproken, 48 uur van tevoren in Brussel had aangemeld. Draghi verdedigde zich door te zeggen dat de omikronvariant nog niet zeer breed verspreid is in Italië en dat hij dat zo wil houden om de zorg te ontzien.

Coronapas

De leiders kwamen gisteren niet veel verder dan de gezamenlijke conclusie dat nationale maatregelen het reisverkeer ‘niet disproportioneel mogen belemmeren’. De Europese Commissie houdt vast aan haar voorstel van vorige maand. Dat houdt in dat de bestaande coronapas negen maanden na de eerste twee prikken verloopt, tenzij de houder binnen die termijn zorgt voor een boosterprik. Maar daarover moeten de lidstaten het dus nog eens worden.