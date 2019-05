EU steggelt over nieuwe baas van Europa: Wil de nieuwe Jean-Claude opstaan?

En ja, weer is er gedoe. Terwijl dat er eigenlijk niet zou moeten zijn. Het gaat tenslotte, en daar is wél iedereen het over eens, over een van de belangrijkste functies in de Europese Unie. Misschien zelfs wel de belangrijkste. Want wie wordt de opvolger van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie? Wie krijgt de leiding over de batterij commissarissen (uit elk land eentje) die het beleid uitvoeren en onder meer gaan over ons belastinggeld? Wie kan straks met een paar rake woorden de EU bijsturen? Wie schuift er namens ons allemaal aan bij de G7, de belangrijkste industrielanden?