EU-parlement wil vertrek Maduro, maar Poetin zegt steun toe

Gezien de algehele ontevredenheid in Venezuela moet president Nicolás Maduro nu opstappen. Dat stelt de voorzitter van het Europees Parlement. Het is duidelijk dat de Venezolanen genoeg hebben van het onrechtmatige regime van Maduro, dat vasthoudt aan de macht terwijl het de oppositie opsluit, aldus Antonio Tajani in een verklaring.

Tajani heeft zijn Venezolaanse ambtgenoot Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, de steun van het EU-parlement toegezegd. Het voltallige parlement bespreekt de situatie volgende week en zal daar dan een standpunt over innemen.

De EU liet gister in een verklaring al weten dat er zo snel mogelijk een proces in gang gezet moet worden dat zorgt voor eerlijke en vrije verkiezingen die in lijn zijn met de grondwet van Venezuela. Daarnaast benadrukt de EU dat het van groot belang is dat burgers in vrijheid kunnen protesteren om zo hun eigen toekomst vorm te geven. ,,De bevolking van Venezuela heeft massaal opgeroepen tot democratie en de mogelijkheid om vrijelijk hun eigen lot te bepalen. Deze stemmen kunnen niet worden genegeerd’’, stelt EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring.

In tegenstelling tot onder meer de VS en Canada heeft de EU Guaidó niet erkend als nieuw staatshoofd. Tajani stelt dat Guaidó de enige is die ,,democratische legitimiteit geniet’. De radicaal-linkse fractie in het EU-parlement noemt Guaidós actie een staatsgreep.