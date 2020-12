EU-lidstaten achter handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk na brexit

Na handels­deal vindt Schotland het tijd om eigen weg te gaan

24 december Nu het Verenigd Koninkrijk op 1 januari echt weg is uit de Europese Unie, is het moment aangebroken voor Schotland een eigen weg te gaan. Het is tijd voor Schotland om ‘onze eigen toekomst’ als onafhankelijke, Europese natie in kaart te brengen, aldus de Schotse premier Nicola Sturgeon. Ze reageerde op het bereiken van een handelsakkoord tussen het VK en de Europese Unie.