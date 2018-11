EU-leiders stemmen in met brexitakkoord

De stemming in Brussel was vanochtend niet opgetogen. Premier Mark Rutte benadrukte bij binnenkomst dat ‘niemand hier gewonnen heeft, iedereen is verliezer’. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker was ‘verdrietig’ en Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, keek met een serieuze blik vooruit: ,,We moeten hard gaan werken aan onze gezamenlijke toekomst.”

‘Dit is de deal’

Na 18 maanden van intensief onderhandelen - of zoals de EU-onderhandelaar Michel Barnier bij aankomst zei: ,,Het was ingewikkeld en moeilijk” - was de ingelaste top van vandaag vooral een symbolische. De 27 overgebleven landen van de Unie moesten vandaag eenheid tonen, de blik voorwaarts richten en de bal bij de Britten neerleggen. ,,Het is nu niet meer aan ons”, zei de Letse president Dalia Grybauskaite, ,,het is aan hen.” Ook Juncker had die boodschap: ,,Dit is de deal. Hij gaat niet veranderen.’’



Het rommelde desondanks behoorlijk de afgelopen dagen. De Spanjaarden dreigden met een ‘nee’ als de kwestie-Gibraltar niet naar hun tevredenheid werd opgelost. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wilde niet komen als er nog onderhandeld moest worden, ze wilde alleen maar iets ondertekenen. En er was nog wat rumoer uit Nederland, Frankrijk en Denemarken over visserijrechten.



Het waren eigenlijk de eerste barstjes in de eenheid die zo lang bewaard was gebleven. Toch werd alles op het laatste moment weer gladgestreken. ,,Zo gaat dat in Brussel”, klonk het hier de afgelopen dagen. ,,Het is pas rond als het rond is.” En: ,,Onder druk wordt alles vloeibaar.”



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. © EPA

Dramatisch

De Britse premier Theresa May, die de laatste dagen in en uit liep in Brussel, deed gisteravond nog een dramatische oproep aan haar landgenoten. In een brief aan haar verdeelde volk smeekte ze bijna om verzoening en noemde het akkoord dat ze met de EU heeft gesloten ‘een nieuw hoofdstuk in ons nationale leven’. Ze beloofde verder een ‘mooiere toekomst’ en kondigde aan de deal ‘met hart en ziel’ te verdedigen in het parlement.



Want dat is de volgende horde die May moet nemen. Het Britse Lagerhuis moet het brexitverdrag ook goedkeuren, en het is nog lang niet zeker dat dit gaat gebeuren. Labour is tegen, de Schotten zijn tegen, de Noord-Ieren dreigen ook met een ‘nee’ en, het ergste van alles, een flink deel van May’s eigen conservatieven veegt de vloer aan met het akkoord.

‘Moeilijkste van alles’