EU-leiders na hele dag onderonsjes samen rond de tafel

Stuurknup­pel van astronaut Armstrong uit 1969 geveild voor 324.000 euro

20:26 De stuurknuppel waarmee de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong in de zomer van 1969 het Apollo-ruimtevaartuig naar de maan stuurde, is in Californië geveild voor omgerekend ongeveer 324.000 euro. Armstrong was de eerste man op de maan.