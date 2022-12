EU-landen drukken gasprijsplafond door ondanks bezwaren Nederland

Bij één op de drie executies in de VS gaat iets mis, meldt doodstraf­or­ga­ni­sa­tie: ‘Schokkend’

Bij een derde van de executies in de Verenigde Staten zijn dit jaar problemen ontstaan. Dat stelt het Informatiecentrum voor de Doodstraf (DPIC) in Washington, dat spreekt over ‘het jaar van de verprutste doodstraffen’. Zeven van de twintig executiepogingen waren ‘duidelijk problematisch’, aldus de organisatie. Twee moesten er zelfs worden afgeblazen.

