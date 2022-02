EU kondigt nieuwe sancties aan: ‘Rusland zal economisch zwaar boeten’

Rusland is aanval op Oekraïne begonnen: dit weten we nu

Het doelwit van Poetin is niet de Donbas of Oekraïne, maar de stabiliteit van Europa en de hele internationale rechtsorde. Von der Leyen spreekt van ‘een barbaarse aanval en cynische motieven om haar te rechtvaardigen’.

Ook zal de EU op alle manieren voorkomen dat Rusland technologie krijgt om het land verder te moderniseren. Het pakket sancties dat de EU voorbereidt is bedoeld om de Russische economie te ‘verzwakken’, verklaart Von der Leyen. ,,Onze straf voor de Russische inval in Oekraïne zullen zo zijn samengesteld dat Rusland financieel en economisch zwaar zal boeten.‘’

Ingelaste top

De regeringsleiders van de EU-landen komen later donderdag in Brussel bijeen voor een ingelaste top over de Russische inval. Dan bespreken premier Mark Rutte en zijn collega’s de aanvullende strafmaatregelen. Woensdag ging al een reeks sancties in tegen regeringsleden, militaire bevelhebbers en Kremlin-spreekbuizen voor hun rol in de erkenning en bezetting van afvallige Oekraïense regio’s.