EU eist miljoenen compensatie van AstraZeneca vanwege vertraagde levering vaccins

Contract

Inmiddels is het aantal leveringen iets gestegen, maar volgens de Europese Commissie levert AstraZeneca komend kwartaal 70 miljoen doses terwijl het er 180 miljoen had toegezegd. EU-advocaat Rafael Jafferali zei tegen de rechtbank dat het bedrijf nu denkt dat alle beloofde doses in december geleverd zijn. Maar, voegde hij toe: ,,Met een vertraging van zes maanden is het duidelijk een mislukking.” Jafferali stelde dat 50 miljoen doses die naar de EU hadden moeten gaan naar andere landen gingen.

‘Dubbele standaard’

Charles-Edouard Lambert, een andere EU-advocaat, zei dat AstraZeneca besloten had de vaccins die in Oxford waren geproduceerd te reserveren voor het Verenigd Koninkrijk (VK). ,,Dit is uitermate serieus. AstraZeneca heeft niet alle middelen gebruikt. Er is een dubbele standaard in de manier waarop het bedrijf het VK en de EU-lidstaten behandelt", zei hij.



AstraZeneca zelf houdt vol dat het volledig in overeenstemming met het contract heeft gehandeld. Het bedrijf zegt dat vaccins moeilijk te produceren zijn, en dat het haar best heeft gedaan op tijd te leveren. De advocaten van de vaccinproducent spreken later vandaag in de rechtbank. De uitspraak wordt komende maand verwacht.