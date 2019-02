EU-burgers hebben na brexit geen visum nodig voor reis naar Groot-Brittannië

Moeders Srebrenica Advies: Staat niet aansprake­lijk voor Srebrenica

12:45 Het eerdere oordeel dat Nederland deels aansprakelijk is voor de schade van de ‘Moeders van Srebrenica’ kan niet in stand blijven. In zijn conclusie aan de Hoge Raad stelt de advocaat-generaal dat het oordeel moet worden herzien. De Raad kan dit advies volgen of ervan afwijken.