EU-Buitenlandchef Borrell na resultaatloos topoverleg Servië en Kosovo: ‘Er is geen alternatief voor dialoog’

Servië en Kosovo zijn vandaag in urenlang vredesoverleg in Brussel tot geen enkel resultaat gekomen, maar blijven wel met elkaar in gesprek. ,,Ze hebben allebei begrepen, denk ik, dat er geen alternatief is voor dialoog”, aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop, die de bijeenkomst leidde.

Europa is als de dood dat er bovenop de oorlog in Oekraïne nog een tweede frontlijn ontstaat, door opnieuw oplaaiende spanningen tussen Servië en Kosovo. ,,Met al een oorlog op het continent is het daarvoor niet het moment”, aldus Borrell. Net als Navo-chef Jens Stoltenberg die de leiders van de twee landen gisteren al ontving, vindt hij het hun primaire verantwoordelijkheid escalatie tegen te gaan.

Borrell sprak vanmorgen eerst afzonderlijk met premier Albin Kurti van Kosovo en president Aleksandar Vucic van Servië, en daarna met hen beiden. Opvallend was, in een door de EU vrijgegeven, nog geen minuut durende video van dit gezamenlijke gesprek, dat Kurti en Vucic elkaar bij binnenkomst zelfs niet aankeken. In de aanloop naar het gesprek gaven zij elkaar herhaaldelijk de schuld voor de ongeregeldheden. Of ze dat ook aan tafel deden is onduidelijk.

Spanningen

Europa is bang voor oplaaiende spanningen door nieuwe pogingen van Pristina, de hoofdstad van Kosovo, om etnische Serviërs in Noord-Kosovo te verplichten om Kosovaarse in plaats van Servische kentekenplaten en reisdocumenten te gebruiken. Dat leidde eind vorige maand al tot hevige onlusten, wegblokkades en risico’s op een openlijk conflict.



Pristina besloot daarop de plannen tot 1 september op te bergen, maar dat maakt dat de twee leiders en de EU nu maar goed anderhalve week meer hebben om alsnog de lont uit het kruitvat te halen. ,,Waarbij het onze plicht en verantwoordelijkheid is hen daarbij in deze toch al zo gevaarlijke situatie te helpen”, aldus Borrell. ,,De internationale gemeenschap wil geen nieuwe spanningen. Dat we vandaag geen akkoord hebben is niet het eind van het verhaal. Beide leiders willen blijven praten en zullen resultaten bereiken. Ik geef niet op.”

Navo-topman Stoltenberg waarschuwde een dag eerder ook al dat de internationale gemeenschap geen nieuw conflict aanvaardt, en de Navo zo nodig haar lokale KFOR-vredesmacht (die werkt op een VN-mandaat) uitbreidt en versterkt.