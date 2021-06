Ethiopië akkoord met wapenstilstand na verlies in Tigray

De eis van de rebellenbeweging tot een wapenstilstand wordt met onmiddellijke ingang aanvaard, aldus de regering in Addis Abeba. De rust moet boeren in staat stellen veilig te oogsten en hulpverlening zonder obstakels mogelijk maken. Het oogstseizoen loopt in september af.



Ethiopische strijdkrachten controleerden sinds eind november de hoofdstad van de noordelijke regio. De Ethiopische premier Abiy Ahmed zei destijds dat de tijd van humanitaire hulp en herbouw was aangebroken en de afhandeling van de ‘kliek’ van TPLF een zaak voor de politie zou zijn. Het conflict woedde ondertussen door.