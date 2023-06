Esther en Frank haalden al 2,5 ton op tijdens Alpe d’HuZes: ‘Niet piepen, doorgaan!’

reportage Droneaan­val­len aan orde van de dag in Moskou: ‘Laat gezinnen hier toch wonen en kinderen spelen’

De Russische president Vladimir Poetin is tevreden over de luchtafweer nadat zeker acht drones dinsdagochtend vroeg boven Moskou zijn neergehaald. Maar niet alle Moskovieten zijn overtuigd, wordt duidelijk na gesprekken in de stad. ,,Het kunnen zelfs kinderen zijn geweest die met drones aan het spelen waren.”