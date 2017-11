Erdogan wil strenge straffen voor vrouwenmishandelaars

Mannen die geweld tegen vrouwen gebruiken 'moeten voor hun verraad tegen de menselijkheid' worden bestraft, zei hij vandaag op een bijeenkomst over dit onderwerp in Istanbul. De Turkse president staat niet bekend als fervent voorvechter van vrouwenrechten. Tegenstanders verwijten hem dat hij de samenleving steeds meer islamitische waarden wil opleggen en de rechten van vrouwen wil inperken. Ook vergeleek hij geboortebeperking met verraad. Vrouwen zouden minstens drie kinderen moeten baren, heeft hij gezegd.



De president wil ook dat Turkije gedwongen huwelijken en kinderhuwelijken achter zich laat. Hij vertelde zijn gehoor dat de regering werkt aan een programma om deze doelen te verwezenlijken. Wie in Turkije nog geen achttien jaar is, mag niet trouwen. De wet voorziet echter in 'buitengewone gevallen' waarin iemand van zestien of zeventien al in het huwelijk mag treden. Organisaties voor vrouwenrechten zeggen dat in Turkije minstens 15 procent van alle meisjes al voor hun achttiende trouwt.



Diezelfde organisaties klagen al langer over het wijdverbreide geweld tegen vrouwen. Het onafhankelijke Turkse persagentschap Bianet zegt dat sinds 2010 minstens 1915 vrouwen in Turkije door mannen zijn vermoord. De daders zijn meestal partners of ex-partners.