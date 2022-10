Erdogan wil Poetin voorstellen doen over staakt-het-vuren Oekraïne

Beiden zijn aanwezig in Kazachstan voor een Aziatische conferentie. De Turkse regering meldde eerder dat Rusland en Turkije het eens zijn dat er een staakt-het-vuren zou moeten komen tussen de oorlogvoerende partijen Rusland en Oekraïne. ,,De Turken bieden hun bemiddeling aan. Als er (Russisch-Oekraïense) contacten komen, dan mogelijk op Turks grondgebied”, aldus Kremin-adviseur, Joeri Oöetsjakov, op een persbriefing.

,,Erdogan zal waarschijnlijk officieel met iets komen”, voegde hij eraan toe. Oöetsjakov prees de positie van Turkije, omdat het volgens Moskou niet deelneemt aan alle sancties die door het Westen aan Rusland zijn opgelegd vanwege de invasie in Oekraïne.

Turkije speelt een opmerkelijke rol. Als Navo-lid - dat sterk afhankelijk is van Russische gas en olie - heeft het sinds het Russische offensief van 24 februari getracht zijn relatie met zowel Oekraïne als Rusland te behouden. Ankara speelde een sleutelrol bij een recente gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. En daarvoor waren het Turkse diplomaten die, onder auspiciën van de Verenigde Naties, een overeenkomst regelden waardoor de export van Oekraïens graan via de door Rusland gecontroleerde Zwarte Zee weer mogelijk werd.

In maart poogden de Turken al eerder om Russen en Oekraïeners tot een staakt-het-vuren te bewegen, maar dat mislukte. Erdogan heeft Poetin de afgelopen drie maanden drie keer ontmoet en spreekt regelmatig ook met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Bemiddelaar

De Turkse president ziet zichzelf als meest geschikte bemiddelaar, mocht het komen tot gesprekken tussen Kiev en Moskou. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei dinsdag, in een toespraak voor een virtuele spoedvergadering van de leiders van de G7-landen, dat er niets was om over te onderhandelen met Vladimir Poetin, die het raketten liet regenen op Oekraïense steden en vorige maand vier Oekraïense regio’s annexeerde. In die regio’s wordt nu zwaar gevochten.

Op de Russische staatstelevisie werd de afgelopen dagen hooghartig gedaan over Erdogans vredesinitiatieven. Een commentator zei daarbij dat het tactisch misschien wel slim was te doen alsof Rusland wilde praten met de bedoeling de Oekraïners aan het lijntje te houden. Ondanks de recente dodelijke Russische bombardementen op burgerdoelen en de Oekraïense infrastructuur hebben de Oekraïners nu weinig belang bij een staakt-het-vuren, aangezien het Oekraïense leger de laatste weken juist terreinwinst meldt in het oosten en zuiden van het land.

Het Kremlin weersprak gisteren dat er een nieuwe ‘golf’ reservisten wordt opgeroepen. In sommige regio’s meldden Russische gouverneurs dat ze nieuwe doelstellingen moeten nastreven in de in september afgekondigde mobilisatie. De regio’s zouden meer reservisten moeten werven dan ze eerst te horen kregen. Maar de Kremlin-woordvoerder zei dat er geen nieuwe golf reservisten wordt opgeroepen en dat hem niet duidelijk was waar bepaalde provinciale gouverneurs het over hebben.

