Erdogan waarschuwt: Turkije kan nieuwe vluchtelingengolf uit Syrië niet aan

Turkije kan een nieuwe migratiegolf uit Syrië niet aan. De Turkse president Erdogan waarschuwt dat ook Europa de impact zal voelen van een grote stroom vluchtelingen als het geweld in de regio Idlib niet gestopt wordt. ‘Nieuwe migrantencrisis is aanstaande'.

Meer dan 80.000 vluchtelingen zijn onderweg naar Turkije: ,,Turkije zal de last van deze migratie niet alleen dragen”, zei de president vandaag tijdens een toespraak in Istanbul. Turkije biedt al plek aan 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen, maar tienduizenden Syriërs vluchten nu naar de Turkse grens vanwege aanhoudende Russische en Syrische bombardementen in de regio Idlib.

Erdogan stelt dat het onvermijdelijk is dat Europa een nieuwe migrantencrisis tegemoet gaat, tenzij landen helpen om het geweld in de regio te stoppen. ,,Zeker Griekenland zal dit gaan voelen”, aldus de president. ,,We roepen de Europese landen op om te helpen de slachting in Idlib te stoppen.”

Ook zei Erdogan dat Turkije in samenspraak met Rusland al het mogelijke doet om de bombardementen in Idlib te stoppen. Een Turkse delegatie zal maandag naar Moskou gaan om de zorgwekkende ontwikkelingen in Syrië te bespreken. Turkije zal na die gesprekken bepalen welke stappen het nog zal nemen, aldus Erdogan.

Bolwerk

De opstandelingen die vechten tegen het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad hebben hun laatste bolwerk in de provincie Idlib en aangrenzende gebieden. De strijd zou zijn opgelaaid toen strijders van het jihadistische Hayat Tahrir al-Sham de aanval openden op posities van het regime. Het Syrische leger ging vervolgens met Russische luchtsteun in de tegenaanval. Vrijdag nog zijn er 6 mensen gedood in Maarat Al Numan, en nog eens 11 slachtoffers vielen er in dorpen in de buurt. Volgens een Turks Staatspersbureau zijn ruim 200.000 mensen op de vlucht gegaan sinds de aanvallen op Idlib opgevoerd werden in november.

Volledig scherm © AFP