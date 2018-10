Erdoğan: moord op Khashoggi was gepland

Sharia4Belgium-lei­der Fouad Belkacem is zijn Belgische nationali­teit kwijt

10:42 Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Belgische nationaliteit afgenomen van Fouad Belkacem, de gewezen leider van terreurbeweging Sharia4Belgium. Het openbaar ministerie in België had hierom gevraagd, omdat Belkacem ernstig tekort is geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.