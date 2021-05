Erdogan opent moskee op politiek gevoelige Taksimplein: ‘Symboliseert puur machtsvertoon’

Update/video Gearres­teer­de journalist Belarus verschijnt op video: ‘Ik werk mee en beken’

26 mei Roman Protasevitsj (26), het gisteren uit een Ryanair-toestel opgepakte Belarussische prominente oppositielid en journalist, is verschenen op een door de Belarussische staatstelevisie online verspreide video. Daarin zegt hij dat hij meewerkt met de autoriteiten en zegt hij te bekennen dat hij achter de onlusten in zijn land zit, zo meldt persbureau Reuters. De video verschijnt op het moment dat er volop onzekerheid heerst over het lot van de opgepakte Belarus. De EU eist zijn vrijlating.