Erdoğan geeft verkiezingsverlies in grote steden toe

Erdoğan beloofde dat zijn regering zich nu zal gaan concentreren op het uitvoeren van krachtige economische hervormingen om een eind te maken aan de crisis.



De Turkse kiezers zorgden vandaag voor diverse verrassingen. Eerder op de avond leek ex-premier Yildirim van de AKP af te stevenen op een uiterst kleine winst in Istanboel. De grootste metropool en de economische hoofdstad van Turkije, waar Erdoğan in 1994 als burgemeester zijn politieke loopbaan begon, werd door hem gezien als de symbolische hoofdprijs in deze verkiezingen.



Yildirim verklaarde dat hij gewonnen had in Istanboel terwijl nog niet alle stemmen waren geteld. Het staatspersbureau AA stopte met het bekendmaken van de resterende uitslagen in de stad na de overwinningstoespraak van Yildirim. Het verschil zou maar 3.000 stemmen zijn. De kandidaat van de oppositie, Ekrem Imamoglu, verklaarde dat hij de winnaar was in Istanboel met 50,3% van de stemmen, terwijl Yildirim maar 46,7% zou hebben gehaald. Hoewel Erdogan eerder op de avond nog de overwinning had geclaimd in Istanboel, legde hij zich na middernacht neer bij de nederlaag. Ook in de stad Izmir verloor AKP de meerderheid.



In de hoofdstad Ankara won de kandidaat van de oppositie, Mansur Yavas, de burgemeesterspost. Dat was een gevoelige nederlaag voor Erdoğan, die zich sinds 2002 afficheert als de ‘onoverwinnelijke politicus’.



Yavas stond ook vijf jaar geleden op voorsprong, maar nadat een elektriciteitsstoring het tellen van de stemmen had onderbroken, wist de zittende AKP-burgemeester toch te winnen. Door te knoeien met de stembiljetten, aldus de oppositie.