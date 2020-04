Er was al twijfel over de dodencijfers van Wuhan

Dankzij de streams van Emma (32) verkennen ‘toeristen’ ook nu Berlijn: ‘Dit idee is mijn redding’

16 april Wandelen door Berlijn om de Rijksdag of de Brandenburger Tor te zien: het is vanwege de coronacrisis nu onmogelijk als je er niet woont. De Nederlandse stadsgids Emma (32), woonachtig in de Duitse hoofdstad, heeft daar iets op gevonden. In livestreams op Instagram leidt ze ‘toeristen’ rond. ,,Het is elke keer anders.’’