Enorme sneeuwval in de Alpen houdt maar aan

videoOok de komende dagen blijft het flink sneeuwen in de Alpen, met name in Oostenrijk. Slecht nieuws voor wintersporters die de komende dagen heen, of juist terug moeten rijden.

,,De zogenoemde nordstau zwakt vandaag even tijdelijk af, maar dat wil nog niet zeggen dat het stopt met sneeuwen’’, vertelt Raymond Klaasen van Weerplaza. ,,Sterker nog, vanaf dinsdag lijkt het weer harder te gaan sneeuwen.’’

Wie zich nog in een wintersportgebied bevindt en twijfelt of hij vandaag of morgen gaat rijden, doet er goed aan vandaag zijn biezen te pakken. ,,Wintersporters die de komende dagen pendelen tussen de Alpen en Nederland, moeten rekening houden met extra vertragingen. Vandaag zullen de omstandigheden waarschijnlijk iets verbeteren, maar de sneeuwval die vanaf dinsdag wordt verwacht, zal met name in het zuiden van Duitsland en in Oostenrijk opnieuw voor problemen en langere reistijden zorgen.’’

Het afgelopen weekend strandden duizenden wintersporters in hun skigebieden, doordat de toegangswegen door de heftige sneeuwval volledig waren afgesloten. Omdat zaterdag een zogenoemde wisseldag was en dit weekend de kerstvakantie eindigde, was het zeer druk in de gebieden. Onder meer het onder Nederlanders populaire ski-oord Saalbach Hinterglemm raakte volledig afgesloten.

De enorme ‘sneeuwdump’, zoals Weerplaza de huidige weersomstandigheden noemt, zal zich de komende dagen uitbreiden naar Zwitserland en Frankrijk. ,,Maar met name Tirol en omgeving krijgt een flinke vracht sneeuw te verstouwen. Daarbij gaat het weer hard tot stormachtig waaien, waardoor de condities op de pistes verre van ideaal zijn.’’

Beter toeven is het aan de zuidflanken van de Alpenhoofdkam (bijvoorbeeld de skigebieden in Italië). Hier valt nauwelijks sneeuw en schijnt de zon geregeld. Het weerbeeld is daar een stuk vriendelijker, maar daar staat tegenover dat op sommige pistes de hoeveelheid sneeuw gering is. Sneeuwkanonnen doen daar nu hun werk. Wintersporters kunnen onderweg naar deze gebieden wel problemen ondervinden door de heftige sneeuwval.

