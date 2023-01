Enorme explosie bij drone-aanval op wapenfabriek in Iran

Aanvalsdrones van een onbekend land hebben gisteravond een aanval uitgevoerd op een wapenfabriek nabij de Iraanse stad Isfahan, zo’n 350 kilometer zuidelijk van Teheran. Tegelijk woedde een grote brand in een raffinaderij in het noordwesten van het land. Vannacht was er ook een aardbeving in Iran waarbij drie mensen zouden zijn omgekomen.

Het is vooral de drone-aanval die het nodige losmaakt. Het Iraanse ministerie van Defensie heeft geen informatie gegeven over wie achter de aanval op de wapenfabriek kan zitten. De aanval viel samen met een opmerkelijke raffinaderijbrand wat kan wijzen op gecoördineerde sabotage. Het Iraanse ministerie van Defensie noemde de fabriek in Isfahan alleen een ‘werkplaats’, zonder uit te weiden over wat daar werd gefabriceerd. In sociale media wordt gespeculeerd over nucleair onderzoek. Beelden gaan rond van een grote explosie.

Details over de aanval in Isfahan, die rond 23.30 uur plaatsvond, zijn schaars. In een verklaring van het ministerie van Defensie wordt wel gemeld dat er drie vijandelijke drones werden gelanceerd in de richting van ‘de werkplaats’ en dat er twee met succes werden neergeschoten. Een derde slaagde er blijkbaar in om het gebouw te raken maar veroorzaakte ‘kleine schade’ aan het dak en verwondde niemand, aldus het Iraanse ministerie. Andere - niet geverifieerde bronnen - spreken van een enorme klap met een zware bom.

Tekst gaat verder onder de tweet

De Engelstalige tak van de Iraanse staatstelevisie, Press TV, zond video’s uit van mobiele telefoons van passanten die blijkbaar het moment lieten zien waarop de drone toesloeg langs de drukke Imam Khomeini Expressway.

Complot

De aanval komt nadat het Iraanse ministerie van Inlichtingen in juli vorig jaar beweerde een complot te hebben ontdekt tegen ‘gevoelige’ locaties rond Isfahan. Verdachten werden op de staatstelevisie opgevoerd en deden bekentenissen. Zij zouden behoren tot Komala, een Koerdische oppositiepartij die verbannen is uit Iran en nu vanuit Irak opereert. Volgens de Iraanse aanklager waren de leden van plan geweest een militaire lucht- en ruimtevaartfaciliteit in Isfahan aan te vallen nadat ze daarvoor getraind zouden zijn door de Israëlische inlichtingendienst Mossad.

Los daarvan meldt de Iraanse staatstelevisie dat er brand is uitgebroken in een olieraffinaderij in een industriegebied nabij de noordwestelijke stad Tabriz. De oorzaak was nog niet bekend. Op de sociale media wordt gespeculeerd over een door Israël gecoördineerde actie. Tabriz ligt zo’n 520 kilometer (325 mijl) ten noordwesten van Teheran.

Israël wordt door Teheran vaak als eerste verdacht van het lanceren van een reeks aanvallen op Iran, waaronder een aanval in april 2021 op de ondergrondse nucleaire installatie van Natanz die de centrifuges heeft beschadigd. In 2020 gaf Iran Israël de schuld van een geavanceerde aanval waarbij zijn militaire topwetenschapper op nucleair gebied om het leven kwam.

Israëlische functionarissen erkennen zelden operaties die worden uitgevoerd door de geheime militaire eenheden van het land of de Mossad-inlichtingendienst. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die onlangs opnieuw premier is geworden, beschouwt Iran met zijn nucleaire ambities echter al lang als de grootste bedreiging voor zijn land.

Aardbeving

Los van dat alles heeft een aardbeving in het noordwesten van Iran heeft zeker drie mensen het leven gekost. Ook zijn 816 mensen gewond geraakt, aldus Iraanse staatsmedia. Tientallen slachtoffers worden in het ziekenhuis behandeld. De beving met een kracht van 5.9 vond zaterdagavond plaats in Khoy. Dat is de hoofdstad van de aan Turkije grenzende provincie West-Azerbeidzjan. Door de aardbeving zijn gebouwen in tientallen plaatsen beschadigd. Ook is er schade ontstaan aan de infrastructuur in de streek.

Er zijn tientallen naschokken waargenomen, meldt nieuwszender al-Jazeera. De zwaarste naschok had een kracht van 4.2. Volgens al-Jazeera had Khoy in de afgelopen maanden met meerdere bevingen te maken, maar die waren minder zwaar dan die van zaterdag. Ook hadden de eerdere aardbevingen geen sterfgevallen tot gevolg en ze veroorzaakten geen grote schade.