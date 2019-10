Enorme domper voor politie: gepakte man Glasgow niet de moordenaar, mysterie blijft onopgelost

VIDEO Orkaan Hagibis geselt Japan: dagelijks leven komt tot stilstand

12:54 Orkaan Hagibis, de zwaarste in 60 jaar, geselt Japan. ,,Voor het eerst in mijn leven moet ik vluchten voordat een orkaan aan land komt’’, zegt Yusuke Ikegaya uit Shizuoka. Het dagelijkse leven is in en rond Tokio tot stilstand gekomen. De kwalificatie voor de Formule 1-race van Japan (in Suzuka, waar Max Verstappen hoge ogen wil gooien) is uitgesteld, naar morgen.